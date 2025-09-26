В РФС ответили на жалобу «Рубина» на судейское решение в матче с «Акроном»

В комиссии оценили работу арбитра Владимира Москалева

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) отреагировала на жалобу «Рубина» по итогам матча с «Акроном» (2:2). Казанцы считали, что судья Владимир Москалев ошибся, не назначив пенальти в ворота тольяттинцев на 67-й минуте игры.

В ЭСК РФС не увидели ошибки в решении арбитра в данном игровом эпизоде.

— Защитник «Акрона» Родриго Эсковаль и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку пытаются сыграть в мяч. Мяч отскакивает в противоположную сторону от другого игрока «Рубина» Жака Сиве, а между Эсковалем и Даку происходит минимальный контакт вскользь. Этот контакт с ногой, которая не находилась в опорном положении, не влияет на способность нападающего продолжать движение к мячу и не является основанием для назначения пенальти, — сказано в сообщении комиссии.

Матч между «Акроном» и «Рубином» состоялся в Самаре 20 сентября и закончился ничейным счетом 2:2. Хозяева поля вели по ходу встречи 2:0, затем казанцы забили дважды и свели игру вничью.

«Рубин» после девяти туров занимает седьмое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) с 15 очками, «Акрон» идет на 14-й строчке с семью баллами.

Зульфат Шафигуллин