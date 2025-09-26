Новости экономики

«Татнефть» утвердила дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 рубля за акцию

17:41, 26.09.2025

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за первое полугодие 2025 года составила 66,8 млрд рублей

Фото: Maxim Hopman на Unsplash

Акционеры «Татнефти» на собрании приняли решение об утверждении выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 14,35 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции, говорится в сообщении компании.

Согласно решению, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 14 октября.

Компания придерживается дивидендной политики, направляя на выплаты акционерам не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, какой показатель окажется больше). Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за первое полугодие 2025 года составила 66,8 млрд рублей. Данные по МСФО пока не опубликованы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В первом полугодии 2025 года «Татнефть» добыла 13,42 млн тонн нефти, что на 1,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время добыча газа увеличилась на 2,3% и составила 440 млн кубометров.

Для сравнения, суммарные дивиденды «Татнефти» за весь 2024 год составили 98,7 рубля на акцию, а за первое полугодие 2024 года выплаты акционерам осуществлялись из расчета 38,2 рубля на акцию.

Крупнейшим акционером «Татнефти» является Татарстан, владеющий 34% обыкновенных акций.

Рената Валеева

Экономика

