Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 8 месяцев составила 327,6 млрд рублей

По итогам августа 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,2 трлн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января— августа 2025 года составила 327,6 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности группы.

Чистая прибыль группы в августе сократилась на 41,1% в годовом сравнении, до 23,9 млрд рублей. Как пояснил в ходе телефонной конференции с журналистами первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, выплата дивидендов в размере 276 млрд рублей неизбежно повлияла на чистые процентные доходы и чистую процентную маржу.



Чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 2,4% в августе и на 23,2% за восемь месяцев 2025 года, составив 26 млрд рублей и 197,1 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Так, чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 24,1% в августе и на 41,4% за восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 35,3 млрд рублей и 221,7 млрд рублей соответственно.

По итогам августа 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,2 трлн рублей, увеличившись на 0,7% за месяц и на 1,8% с начала года.

Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 августа 2025 года составил 26,4 трлн рублей, сократившись на 0,4% в августе и на 1,9% с начала года. Объем средств физических лиц уменьшился на 1,3% в августе и увеличился на 4,4% с начала 2025 года, достигнув 13,6 трлн рублей. Объем средств юридических лиц вырос на 0,6% в августе и сократился на 7,8% с начала 2025 года, составив 12,8 трлн рублей.