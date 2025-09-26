Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Казани

Здание 1960 года постройки признано аварийным и подлежащим сносу шесть лет назад

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Поводом для вмешательства стало обращение жильцов дома, размещенное в комментариях в аккаунте приемной председателя СКР в «ВКонтакте». В обращении говорится, что здание 1960 года постройки признано аварийным и подлежащим сносу шесть лет назад из-за высокой степени физического износа.

В стенах дома образовались многочисленные трещины, коммуникации изношены, отсутствуют горячее водоснабжение, канализационная и вентиляционная системы. Несмотря на обращения в различные инстанции, благоустроенное жилье гражданам до настоящего времени не предоставлено.

