В Казани завершился очередной этап реставрации «Дома Пискунова»

В Казани успешно завершился очередной этап противоаварийных работ по восстановлению исторического здания «Дом Пискунова», расположенного на улице Рахматуллина, 4. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажный кирпичный особняк, построенный в 1841 году архитектором Фомой Петонди в стиле классицизма, долгое время находился в полуразрушенном состоянии. Здание с антресольным этажом со стороны двора является памятником архитектуры.

— Архитектор Фома Петонди возвел особняк дворцового типа. Из такого особняка купцу-фабриканту Пискунову, для которого был построен дом, открывался красивый вид на город, — отметили в комитете.

В настоящее время инвестор здания проводит масштабные комплексные реставрационные работы. На текущем этапе был укреплен фундамент и проведены необходимые гидроизоляционные мероприятия. Сейчас ведутся фасадные работы. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия курирует все этапы реставрации. Комплекс состоит из главного корпуса, флигелей и внутренних галерей.

— Работы проводятся с целью сохранить исторический облик здания и обеспечить безопасность его эксплуатации. Это важная мера для поддержания культурного наследия столицы Татарстана и привлечения внимания к её уникальным памятникам архитектуры, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее в Казани завершился первый этап реставрационных работ в историческом доме Каменева — Крупенниковых, расположенном на улице Кремлевской, 9.

Рената Валеева