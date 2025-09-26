Российские войска взяли под контроль Юнаковку в Сумской области

Населенный пункт являлся ключевым перевалочным пунктом для украинских подразделений

Фото: Артем Дергунов

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Юнаковка в Сумской области, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

— В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка, — заявили в ведомстве.

Согласно информации Минобороны, Юнаковка являлась ключевым перевалочным пунктом для украинских подразделений, осуществлявших атаки на Курскую область летом прошлого года.

— Потеря Юнаковки грозит украинской армии каскадным обрушением фронта на этом участке, село может стать плацдармом для наступления на Сумы, — отмечают эксперты. Расстояние от Юнаковки до Сум составляет около двадцати километров, значительная часть этого пути пролегает через лесные массивы, что затрудняет обнаружение продвижения войск с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Подчеркивается также, что Юнаковка находится на господствующей высоте, позволяющей вести обстрел Сум ствольной артиллерией.

Накануне в Минобороны сообщили, что с начала года российские войска взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, освободив более 4714 квадратных километров территории, в том числе более 223 квадратных километров в Сумской области.

Рената Валеева