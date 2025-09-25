Российские войска освободили более 4700 кв. км территории в зоне СВО с начала года
Россия контролируют 99,7% территории ЛНР и 79% — ДНР
Российские войска с начала 2025 года взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне проведения СВО, сообщило Минобороны.
— Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября освободили более 4714 квадратных километров, — говорится в сводке ведомства.
По данным Минобороны, под контроль российской армии перешли:
- в ДНР — свыше 3308 кв. км;
- в ЛНР — более 205 кв. км;
- в Запорожской области — свыше 261 кв. км;
- в Харьковской области — более 542 кв. км;
- в Сумской области — свыше 223 кв. км;
- в Днепропетровской области — более 175 кв. км.
Как докладывал в конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР, 79% — ДНР, 74% — Запорожской области, 76% — Херсонской области. Он также отмечал, что армия продолжает наступление практически по всей линии соприкосновения.
За прошлую ночь уничтожено с помощью средств ПВО 55 украинских дронов.
