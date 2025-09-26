Умер известный теле— и радиоведущий Тигран Кеосаян

Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян

Умер известный артист, кинорежиссер, теле— и радиоведущий Тигран Кеосаян в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

— Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю, — поделилась Симоньян в своем телеграм-канале.

В январе текущего года артист пережил клиническую смерть и находился в коме. Тогда Путин присвоил ему звание заслуженного артиста.

Наталья Жирнова