Умер известный теле— и радиоведущий Тигран Кеосаян
Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян
Умер известный артист, кинорежиссер, теле— и радиоведущий Тигран Кеосаян в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.
— Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю, — поделилась Симоньян в своем телеграм-канале.
В январе текущего года артист пережил клиническую смерть и находился в коме. Тогда Путин присвоил ему звание заслуженного артиста.
Справка
