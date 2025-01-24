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Путин присвоил звание заслуженного артиста находящемуся в коме Кеосаяну

21:45, 24.01.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста находящемуся в коме Кеосаяну
Фото: скриншот из видео «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном" на RuTube

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного артиста России кинорежиссеру, телеведущему и продюсеру Тиграну Кеосаяну.

Напомним, 12 февраля супруга Кеосаяна, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила в своем телеграм-канале, что режиссер находится в коме. По ее словам, из-за проблем с сердцем Кеосаян пережил клиническую смерть.

Кеосаяну 59 лет. Он является автором таких фильмов, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!». Кроме того, он вел программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, а также «Международную пилораму» на НТВ.

Рената Валеева

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