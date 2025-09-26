Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 19

Причиной смерти в восьми случаях стало отравление метанолом

В Сланцевском районе Ленинградской области продолжает расти число жертв отравления суррогатным алкоголем. Как сообщает RT, по последним данным регионального комитета по здравоохранению, количество погибших увеличилось до 19 человек.

Экспертиза подтвердила, что причиной смерти в восьми случаях стало отравление метанолом. Кроме того, трое человек получили отравления различной степени тяжести, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств массового отравления.

— При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении Прокуратуры Ленинградской области в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что производителю смертельного «Мистера Сидра» дали 9 лет колонии в Самаре.

Наталья Жирнова