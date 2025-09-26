«Авито» провел питчинг международных бизнес-идей

Технологическая платформа «Авито» впервые выступила партнером Слета Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Мероприятие объединило 2000 молодых людей из 120 стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и многих других.

«Авито» организовал на площадке слета Школу предпринимательства. Программа школы была направлена на развитие участников слета, выбравших следующие направления: предпринимательство, креативные индустрии и творчество, образование и наука, медиа, госуправление, цифровизация и IT.

«Мы создали атмосферу открытости, драйва и взаимной поддержки, которая присуща нашей компании. Здесь участники не стеснялись задавать вопросы, выяснять детали, записывать контакты, презентовать идеи. Благодаря развитию технологий у молодых людей есть невероятные возможности по выходу на многомиллионную аудиторию, — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

17 сентября прошла деловая игра «Море» для отработки навыков эффективных коммуникаций, стратегического мышления и ведения переговоров. 18 сентября участники узнали, как открыть дело с небольшим стартовым капиталом, зачем продвигать свой бренд и какие тренды стоит учитывать бизнесменам. 19 сентября получили практические советы по поиску заказчиков на цифровых сервисах, разобрали яркие и эффективные объявления.

Мастер-класс о создании медиа охватил темы от поиска своей айдентики до дистрибуции, монетизации и работы с нейросетями. 20 сентября участники слета посетили тематические сессии.

предоставлено пресс-службой Авито

Помимо этого, прошли питч-сессии — в Школе предпринимательства было презентовано порядка 30 бизнес-идей. Среди проектов, которые были отмечены экспертами, несколько связано с применением ИИ. Один из участников предложил разработать браслеты, которые могли бы анализировать состояние больного и с помощью продуктов на основе ИИ выдавать рекомендации медицинскому персоналу. Другой участник рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий. Представитель Ирака презентовал идею умного зеркала для подбора образов на каждый день. Участники из Африки рассказали про проект для фермеров, связанный с производством злаков даже в засушливых местах, и про экспорт лекарственных трав на разные континенты. Предприниматели из стран СНГ представили бизнес-идеи в сфере трудоустройства и образования молодежи: платформу для подготовки к собеседованиям и языковую школу. Среди благотворительных проектов был отмечен концепт социального кафе с привлечением медийных личностей на этапе продвижения.