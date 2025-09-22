Производителю смертельного «Мистера Сидра» дали 9 лет колонии в Самаре
На допросах в суде Гусейнов и Айрапетян заявляли, что не знали о содержании метанола в использованном спирте
Суд в Самаре вынес приговор Анару Гусейнову, производителю смертельного напитка «Мистер Сидр», назначив ему наказание в виде 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает RT. Поставщик спирта для сидра Артем Айрапетян приговорен к 8 годам колонии.
Гособвинение запрашивало для обоих фигурантов 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.
Следствие установило, что Анар Гусейнов, являясь владельцем компании по производству сидра, использовал метиловый спирт, приобретенный у Артема Айрапетяна. Айрапетян, в свою очередь, купил 6 тонн опасного метанола у бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его знакомых, которые похитили спирт со склада МВД, где он хранился с 2012 года в качестве вещественного доказательства.
На допросах в суде Гусейнов и Айрапетян заявляли, что не знали о содержании метанола в использованном спирте. Айрапетян утверждал, что спирт поставлялся без сопроводительных документов, а Гусейнов заявлял, что проверял качество «народными методами», поджигая жидкость и определяя качество по цвету пламени.
Напомним, в июне 2023 года в ряде регионов России произошли массовые отравления напитком «Мистер Сидр». В результате употребления ядовитого напитка погибли 50 человек. Роспотребнадзор изъял более 37 тысяч литров «Мистера Сидра» в 11 регионах страны, включая Крым, Удмуртию, Курганскую область и другие.
Экспертиза выявила в «Мистере Сидре» смертельно опасный метанол, который был обнаружен в крови всех отравившихся.
