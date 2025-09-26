Обращение Минниханова к Госсовету перенесли на 17 октября

Ранее сообщалось о том, что это произойдет 25 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступит с посланием к Государственному совету 17 октября. Об этом сообщается в постановлении исполкома Казани, которое находится на антикоррупционной проверке.

Ранее планировалось, что обращение состоится 25 сентября.

В документе сказано, что в связи с предстоящим событием в центре Казани будет ограничено движение транспорта. Ограничения вступят в силу 16 октября в 19:00 и продлятся до 19:00 следующего дня. Движение будет ограничено на участках улиц Пушкина и Театральной (от улицы Карла Маркса до Большой Красной в обоих направлениях).

Также сообщается, что для обеспечения безопасности власти установят временные дорожные знаки, а территорию перекроют грузовой техникой и противотаранными устройствами.

Наталья Жирнова