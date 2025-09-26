Из-за «Ночного велофеста» перекроют почти весь центр и квартал — карта
Он пройдет 27—28 сентября
Госавтоинспекция Татарстана опубликовала план ограничений движения транспорта на время проведения «Ночного велофеста», который состоится в Казани с 27 по 28 сентября. Из-за веломарафона перекроют почти весь центр и квартала.
Список адресов и время перекрытий:
С 19:00 27.09 до 03:00 28.09
- Ограничение движения на парковке мотошколы «БКЕ» (пр.Ямашева, 122Б)
С 20:00 до 02:00 28.09
- Закрытие Нижнего моста (от пр.Ямашева до Сибирского тракта)
- Ограничение движения возле стадиона «Ак Барс Арена»
- Закрытие участков улиц Чистопольская, Сибгата Хакима и прилегающих территорий
С 22:00 до 02:00 28.09
- Ограничения на улицах Фатыха Амирхана, Алексея Козина, Сибгата Хакима
- Закрытие движения в районе моста «Миллениум»
- Ограничения на съездах к торговым и гостиничным объектам
С 22:30 до 02:00 28.09
- Ограничения в центре города: улицы Вишневского, Николая Ершова, Академическая
- Закрытие движения на улицах Чехова, Курашова, Горького, Толстого, Муштари
- Ограничения на улицах Гоголя, Жуковского, Карла Маркса, Пушкина
С 22:00 до 00:00 28.09
- Ограничения в районе улиц Марселя Салимжанова, Николаева, Айдинова
- Закрытие движения на улицах Хади Такташа, Туфана Миннуллина
С 22:00 до 01:00 28.09
- Ограничения на соединяющей дороге между улицами Спартаковская и Марселя Салимжанова
С 22:30 до 01:00 28.09
- Ограничение движения по мосту «Миллениум»
- Закрытие улиц Нурсултана Назарбаева, Павлюхина, Спартаковской
- Ограничения на улицах Островского, Качалова, Петербургской
С 23:00 до 02:00 28.09
- Ограничения в районе улиц Галактионова, Профессора Нужина, Щапова
- Закрытие движения на улицах Бутлерова, Пушкина, Островского
- Ограничения в районе площади Свободы
Ране сообщалось, что в Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая.
