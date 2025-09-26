Новости спорта

Из-за «Ночного велофеста» перекроют почти весь центр и квартал — карта

09:46, 26.09.2025

Он пройдет 27—28 сентября

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала план ограничений движения транспорта на время проведения «Ночного велофеста», который состоится в Казани с 27 по 28 сентября. Из-за веломарафона перекроют почти весь центр и квартала.

Список адресов и время перекрытий:

С 19:00 27.09 до 03:00 28.09

  • Ограничение движения на парковке мотошколы «БКЕ» (пр.Ямашева, 122Б)

С 20:00 до 02:00 28.09

  • Закрытие Нижнего моста (от пр.Ямашева до Сибирского тракта)
  • Ограничение движения возле стадиона «Ак Барс Арена»
  • Закрытие участков улиц Чистопольская, Сибгата Хакима и прилегающих территорий

С 22:00 до 02:00 28.09

  • Ограничения на улицах Фатыха Амирхана, Алексея Козина, Сибгата Хакима
  • Закрытие движения в районе моста «Миллениум»
  • Ограничения на съездах к торговым и гостиничным объектам

С 22:30 до 02:00 28.09

  • Ограничения в центре города: улицы Вишневского, Николая Ершова, Академическая
  • Закрытие движения на улицах Чехова, Курашова, Горького, Толстого, Муштари
  • Ограничения на улицах Гоголя, Жуковского, Карла Маркса, Пушкина

С 22:00 до 00:00 28.09

  • Ограничения в районе улиц Марселя Салимжанова, Николаева, Айдинова
  • Закрытие движения на улицах Хади Такташа, Туфана Миннуллина

С 22:00 до 01:00 28.09

  • Ограничения на соединяющей дороге между улицами Спартаковская и Марселя Салимжанова

С 22:30 до 01:00 28.09

  • Ограничение движения по мосту «Миллениум»
  • Закрытие улиц Нурсултана Назарбаева, Павлюхина, Спартаковской
  • Ограничения на улицах Островского, Качалова, Петербургской

С 23:00 до 02:00 28.09

  • Ограничения в районе улиц Галактионова, Профессора Нужина, Щапова
  • Закрытие движения на улицах Бутлерова, Пушкина, Островского
  • Ограничения в районе площади Свободы

Ране сообщалось, что в Казани частично ограничат движение по улице Габдуллы Тукая.

Наталья Жирнова

СпортОбщество Татарстан

