В 37 районах Татарстана стартовал отопительный сезон

Почти все дома и котельные республики готовы к зиме

Фото: Динар Фатыхов

В Минстрое Татарстана обсудили подготовку к зимнему периоду 2025–2026 годов. По данным ведомства, практически все объекты социально-культурной сферы готовы к отопительному сезону.

Подготовлено 99,84% котельных и 99,85% многоквартирных домов. В 37 районах республики уже начался отопительный сезон, хотя в восьми районах решение о его старте пока не принято.

Произведен пуск 1,3 тыс. котельных, подключены к теплу 8,1 тыс. многоквартирных домов, 798 школ, 765 детских садов, 1 тыс. объектов здравоохранения, 670 объектов культуры, 153 объекта спорта и молодежи и 88 объектов соцзащиты. Все это количество — примерно половина от плана.

Сообщается, что для своевременного прохождения отопительного сезона теплоснабжающим организациям предписано получить паспорта готовности до 1 ноября, а муниципальным образованиям — до 20 ноября.

Ране мэр Казани объявил, что в городе отопительный сезон стартует 29 сентября.

Наталья Жирнова