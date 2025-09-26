В 37 районах Татарстана стартовал отопительный сезон
Почти все дома и котельные республики готовы к зиме
В Минстрое Татарстана обсудили подготовку к зимнему периоду 2025–2026 годов. По данным ведомства, практически все объекты социально-культурной сферы готовы к отопительному сезону.
Подготовлено 99,84% котельных и 99,85% многоквартирных домов. В 37 районах республики уже начался отопительный сезон, хотя в восьми районах решение о его старте пока не принято.
Произведен пуск 1,3 тыс. котельных, подключены к теплу 8,1 тыс. многоквартирных домов, 798 школ, 765 детских садов, 1 тыс. объектов здравоохранения, 670 объектов культуры, 153 объекта спорта и молодежи и 88 объектов соцзащиты. Все это количество — примерно половина от плана.
Сообщается, что для своевременного прохождения отопительного сезона теплоснабжающим организациям предписано получить паспорта готовности до 1 ноября, а муниципальным образованиям — до 20 ноября.
Ране мэр Казани объявил, что в городе отопительный сезон стартует 29 сентября.
