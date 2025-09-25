МВД предупредило о новой рассылке под видом уведомлений о взломе почты

Фото: Динар Фатыхов

МВД предупреждает о новой волне фишинговых рассылок, маскирующихся под уведомления о взломе почты Mail.ru. Целью мошенников является похищение паролей от почтовых ящиков и других связанных с ними сервисов.

Злоумышленники отправляют письма с убедительным именем отправителя Mail, однако, как отмечают в МВД, подвох можно легко обнаружить, обратив внимание на адрес отправителя. Фишинговое письмо содержит ссылку, ведущую на поддельную форму для смены пароля. В случае заполнения этой формы, личные данные для авторизации в почтовом сервисе оказываются в руках преступников.

— Имя отправителя выглядит убедительно — Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля. Заполнив ее, все данные для авторизации окажутся у преступника. А с почтой часто связаны другие значимые сервисы, — подчеркнули в МВД.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

МВД рекомендуют обращать пристальное внимание на адрес отправителя и адресную строку браузера. Важно убедиться, что сайт начинается с «https://" и содержит правильное имя домена. Любые лишние символы, дефисы или странные окончания домена должны вызывать подозрение.

Для дополнительной проверки рекомендуется нажать на значок «замочек» слева от адреса сайта, чтобы узнать, кем выдан сертификат и действительно ли соединение защищено.

Также следует обращать внимание на доменное имя отправителя письма. Официальные письма от банка или почтового сервиса не будут приходить с бесплатных почтовых сервисов, таких как "@gmail.com» или "@yahoo.com». Адрес отправителя должен совпадать с официальным доменом организации.

Рената Валеева