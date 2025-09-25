«Динамо-Ак Барс» в 23-й раз стал чемпионом России по хоккею на траве

Фото: предоставлено ХК «Динамо-Ак Барс»

Хоккейная команда «Динамо-Ак Барс» в 23-й раз завоевала звание чемпиона России по хоккею на траве. С исторической победой коллектив, тренеров, руководство и всех причастных поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.

В правительственной телеграмме он подчеркнул значимость достижения и отметил вклад каждого в общий успех. Минниханов выразил благодарность за радость победы и чувство гордости за Татарстан, отметив блистательное мастерство, бойцовский характер и мощный победный дух команды, а также сплоченную и целеустремленную работу всех, кто занимается развитием хоккея на траве и динамовского движения в республике.

— Рад, что не только команда демонстрирует свое блистательное мастерство, бойцовский характер и мощный победный дух, но и все, кто занимается развитием хоккея на траве и динамовского движения в республике, сплоченно и целеустремленно работают на общий успех. Спасибо вам за радость победы и чувство гордости за наш Татарстан. Желаю всем вам неиссякаемой энергии и вдохновения для новых ярких свершений, — заключил Минниханов.

22 апреля «Динамо-Ак Барс» стало обладателем Суперкубка России по хоккею на траве, обыграв подмосковное «Динамо-Электросталь» со счетом 3:0.

Рената Валеева