Пентагон экстренно созвал высших военных чинов на секретное совещание

Приказ касается практически всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о срочном созыве сотен высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники в Пентагоне. При этом тема совещания остается нераскрытой.

Согласно информации издания, приказ касается практически всех офицеров в ранге, бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.

— Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит, — цитирует газета слова одного из своих собеседников.

Другой источник подчеркнул, что даже командиры, находящиеся за пределами страны, обязаны лично присутствовать на встрече. «Так обычно не делают», — отметил он.

Мероприятие запланировано на следующий вторник на базе морской пехоты в Куантико, расположенной недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил факт созыва, заявив, что Хегсет «обратится к своим старшим представителям военного командования», однако отказался сообщить повестку дня.

Washington Post напоминает, что в последние месяцы министр Хегсет проводит масштабные кадровые перестановки, в частности, распорядился сократить количество генералов и адмиралов минимум на 20%, уволил без объяснения причин ряд высокопоставленных командиров, включая директора Разведуправления минобороны, а также предложил переименовать Министерство обороны в Министерство войны.

— Вы не выводите всех генералов и адмиралов из Тихого океана в одно место, не объяснив, зачем? — выразил обеспокоенность вопросами безопасности один из американских чиновников.



Рената Валеева