Новый директор ФБК* попал в перечень террористов и экстремистов в России

Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга

Фото: Динар Фатыхов

Новый директор Фонда борьбы с коррупцией* Владислав Романцов** включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, уроженец города Фрязино Московской области, включен в соответствующий перечень.

Ранее руководство организации приняло решение дистанцироваться от ситуации с арестами жертвователей фонда* из России, а также не комментировать причины утечки личных данных своих сторонников, пользовавшихся для финансирования ФБК* платежной системой Stripe.



Рената Валеева