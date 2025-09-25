Новый директор ФБК* попал в перечень террористов и экстремистов в России
Новый директор Фонда борьбы с коррупцией* Владислав Романцов** включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.
Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, уроженец города Фрязино Московской области, включен в соответствующий перечень.
Ранее руководство организации приняло решение дистанцироваться от ситуации с арестами жертвователей фонда* из России, а также не комментировать причины утечки личных данных своих сторонников, пользовавшихся для финансирования ФБК* платежной системой Stripe.
Справка
* признан в России экстремистским и ликвидирован.
** внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
