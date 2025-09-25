Новости общества

Новый директор ФБК* попал в перечень террористов и экстремистов в России

17:02, 25.09.2025

Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга

Фото: Динар Фатыхов

Новый директор Фонда борьбы с коррупцией* Владислав Романцов** включен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, Романцов Владислав Евгеньевич**, 02.03.1995 года рождения, уроженец города Фрязино Московской области, включен в соответствующий перечень.

Ранее руководство организации приняло решение дистанцироваться от ситуации с арестами жертвователей фонда* из России, а также не комментировать причины утечки личных данных своих сторонников, пользовавшихся для финансирования ФБК* платежной системой Stripe.

Рената Валеева
Справка

* признан в России экстремистским и ликвидирован.

** внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

