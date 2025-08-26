RT: ФБК* дистанцировался от скандала с утечкой данных своих спонсоров

По данным источника, фонд* не помогает фигурантам уголовных дел

По данным источника RT в окружении ФБК*, руководство организации приняло решение дистанцироваться от ситуации с арестами жертвователей фонда* из России, а также не комментировать причины утечки личных данных своих сторонников, пользовавшихся для финансирования фонда* платежной системой Stripe.



В августе 2025 года стало известно о десятках уголовных дел против жертвователей ФБК* за финансирование экстремистов. Транзакции были отслежены российскими правоохранителями, несмотря на утверждения фонда* об анонимности и безопасности использования Stripe.

Источник RT отметил, что ФБК* не помогает фигурантам уголовных дел и предпочел «замолчать» эту тему.

6 августа ФБК* опубликовал заявление, что уголовные дела против жертвователей незаконны, так как деньги якобы шли другому юридическому лицу, не входившему в список экстремистских организаций до июня 2023 года.



С 6 августа на ресурсах ФБК* больше не было сообщений по теме арестов и утечки данных пользователей Stripe.



Елизавета Пуншева