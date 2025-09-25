Новости общества

В Нижнекамском районе утвердили глав сельских поселений

16:29, 25.09.2025

Об этом написал Радмир Беляев

Фото: Дарья Пинегина

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев объявил об утверждении глав сельских поселений Нижнекамского района. Информация опубликована в его официальном телеграм-канале.

В команду руководителей сельских территорий вошли:

  • Камские Поляны — Павлов Александр
  • Афанасовское СП — Филиппов Дмитрий
  • Елантовское СП — Лебедев Владимир
  • Каенлинское СП — Гарипов Рамис
  • Кармалинское СП — Мальцева Наталья
  • Краснокадкинское СП — Ильдарханов Багданур
  • Красноключинское СП — Зайнутдинов Ильдус
  • Майскогорское СП — Морозов Артем
  • Макаровское СП — Уралова Ольга
  • Нижнеуратьминское СП — Мухаметшин Ришат
  • Простинское СП — Бадартинов Дамир
  • Сосновское СП — Бурчин Анатолий
  • Старошешминское СП — Ермаков Евгений
  • Сухаревское СП — Галимов Ришат
  • Шереметьевское СП — Никишин Владислав
  • Шингальчинское СП — Салимов Рамиль
взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

— Каждый из них человек, который болеет сердцем и душой за территорию. Именно они решают самые насущные повседневные вопросы, находятся на постоянной связи с жителями, помогают в развитии территорий и создают комфортные условия для жизни на селе. Благодарю за готовность трудиться на благо района и желаю всем главам сельских поселений успехов в этом непростом труде, — написал он.

Напомним, что накануне депутаты единогласно избрали Беляева руководителем Нижнекамского района на первой сессии V созыва Совета. Ранее он был избран мэром Нижнекамска и новым главой исполкома района.

Рената Валеева

