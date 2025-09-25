В Нижнекамском районе утвердили глав сельских поселений
Об этом написал Радмир Беляев
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев объявил об утверждении глав сельских поселений Нижнекамского района. Информация опубликована в его официальном телеграм-канале.
В команду руководителей сельских территорий вошли:
- Камские Поляны — Павлов Александр
- Афанасовское СП — Филиппов Дмитрий
- Елантовское СП — Лебедев Владимир
- Каенлинское СП — Гарипов Рамис
- Кармалинское СП — Мальцева Наталья
- Краснокадкинское СП — Ильдарханов Багданур
- Красноключинское СП — Зайнутдинов Ильдус
- Майскогорское СП — Морозов Артем
- Макаровское СП — Уралова Ольга
- Нижнеуратьминское СП — Мухаметшин Ришат
- Простинское СП — Бадартинов Дамир
- Сосновское СП — Бурчин Анатолий
- Старошешминское СП — Ермаков Евгений
- Сухаревское СП — Галимов Ришат
- Шереметьевское СП — Никишин Владислав
- Шингальчинское СП — Салимов Рамиль
— Каждый из них человек, который болеет сердцем и душой за территорию. Именно они решают самые насущные повседневные вопросы, находятся на постоянной связи с жителями, помогают в развитии территорий и создают комфортные условия для жизни на селе. Благодарю за готовность трудиться на благо района и желаю всем главам сельских поселений успехов в этом непростом труде, — написал он.
Напомним, что накануне депутаты единогласно избрали Беляева руководителем Нижнекамского района на первой сессии V созыва Совета. Ранее он был избран мэром Нижнекамска и новым главой исполкома района.
