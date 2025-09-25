В Нижнекамском районе утвердили глав сельских поселений

Об этом написал Радмир Беляев

Фото: Дарья Пинегина

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев объявил об утверждении глав сельских поселений Нижнекамского района. Информация опубликована в его официальном телеграм-канале.

В команду руководителей сельских территорий вошли:

Камские Поляны — Павлов Александр

Афанасовское СП — Филиппов Дмитрий

Елантовское СП — Лебедев Владимир

Каенлинское СП — Гарипов Рамис

Кармалинское СП — Мальцева Наталья

Краснокадкинское СП — Ильдарханов Багданур

Красноключинское СП — Зайнутдинов Ильдус

Майскогорское СП — Морозов Артем

Макаровское СП — Уралова Ольга

Нижнеуратьминское СП — Мухаметшин Ришат

Простинское СП — Бадартинов Дамир

Сосновское СП — Бурчин Анатолий

Старошешминское СП — Ермаков Евгений

Сухаревское СП — Галимов Ришат

Шереметьевское СП — Никишин Владислав

Шингальчинское СП — Салимов Рамиль

— Каждый из них человек, который болеет сердцем и душой за территорию. Именно они решают самые насущные повседневные вопросы, находятся на постоянной связи с жителями, помогают в развитии территорий и создают комфортные условия для жизни на селе. Благодарю за готовность трудиться на благо района и желаю всем главам сельских поселений успехов в этом непростом труде, — написал он.

Напомним, что накануне депутаты единогласно избрали Беляева руководителем Нижнекамского района на первой сессии V созыва Совета. Ранее он был избран мэром Нижнекамска и новым главой исполкома района.

Рената Валеева