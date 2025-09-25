Опубликован шорт-лист Букеровской премии

В него вошли шесть романов из США, Великобритании и Индии

Шорт-лист Букеровской премии 2025 года объявили в Лондоне. В него вошли шесть романов, отобранных из 153 заявок. В финал вышли книги американки Сьюзан Чой «Вспышка», индийской писательницы Кирaн Десаи «Одиночество Сони и Санни», американки Кэти Китамуры «Прослушивание», американца Бенджамина Марковица «Остаток нашей жизни», британца Эндрю Миллера «Земля под снегом» и писателя с венгерскими и британскими корнями Дэвида Салая «Плоть».

Роман Десаи «Одиночество Сони и Санни» объемом почти 700 страниц стал самым масштабным в списке. Книга создавалась около 20 лет и выходит спустя почти два десятилетия после ее предыдущего романа «Наследство разоренных», получившего Букеровскую премию в 2006 году. У Миллера и Салая уже есть опыт попадания в финал, для Чой, Китамуры и Марковица это первое включение в список. Книги различаются по стилю и объему: от 200-страничного триллера Китамуры до семейной саги Чой, охватывающей историю нескольких поколений. В романах затрагиваются темы отношений родителей и детей, семейных конфликтов, эмиграции, памяти о войне.

Эксперты отметили, что в этом году в финал прошли произведения, в которых авторы сознательно выбирали разные стратегии — от классического повествования до экспериментальных форм. Среди них и книги с линейным сюжетом и тексты, построенные на смещении реальностей. По словам экспертов, это дает жюри возможность сравнить «надежность ремесла» и «риск больших замыслов». Жюри возглавил писатель Родди Дойл, лауреат Букеровской премии 1993 года. В состав комиссии также вошли писатели, критики и актриса Сара Джессика Паркер. По словам председателя, каждый из финальных романов «выдерживает многократное чтение».

Победителя объявят 10 ноября в Лондоне на церемонии в Королевском фестивальном зале. Автор получит 50 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 67 тыс. долларов. Победа традиционно ведет к росту продаж и международному вниманию к книге.

За последние десять лет лауреатами премии становились Марлон Джеймс, Маргарет Этвуд, Дуглас Стюарт и Саманта Харви. В 2024 году награду получила Харви за роман «По орбите», действие которого разворачивается на борту Международной космической станции.

Екатерина Петрова