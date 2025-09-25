В Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя из-за ремонта водопровода

Ограничения будут действовать с 27 сентября по 10 октября

Фото: Реальное время

В связи с проведением работ по перекладке водопровода в Казани будет ограничено движение по улице Аделя Кутуя.

Ограничения будут действовать с 27 сентября по 10 октября в районе домов №106А и 86/5 по улице Аделя Кутуя.



Как сообщают горожане, крупные магистрали Казани подвержены образованию колей, иногда вдвое или втрое превышающих допустимую по нормативам глубину. Несмотря на обращения в надзорные органы, проблема остается нерешенной. Подробности о ситуации с казанскими дорогами — в материале.

Рената Валеева