Новости общества

19:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя из-за ремонта водопровода

16:24, 25.09.2025

Ограничения будут действовать с 27 сентября по 10 октября

В Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя из-за ремонта водопровода
Фото: Реальное время

В связи с проведением работ по перекладке водопровода в Казани будет ограничено движение по улице Аделя Кутуя.

Ограничения будут действовать с 27 сентября по 10 октября в районе домов №106А и 86/5 по улице Аделя Кутуя.

Как сообщают горожане, крупные магистрали Казани подвержены образованию колей, иногда вдвое или втрое превышающих допустимую по нормативам глубину. Несмотря на обращения в надзорные органы, проблема остается нерешенной. Подробности о ситуации с казанскими дорогами — в материале.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также