В Казани ограничат движение по улице Аделя Кутуя из-за ремонта водопровода
Ограничения будут действовать с 27 сентября по 10 октября
В связи с проведением работ по перекладке водопровода в Казани будет ограничено движение по улице Аделя Кутуя.
Ограничения будут действовать с 27 сентября по 10 октября в районе домов №106А и 86/5 по улице Аделя Кутуя.
Как сообщают горожане, крупные магистрали Казани подвержены образованию колей, иногда вдвое или втрое превышающих допустимую по нормативам глубину. Несмотря на обращения в надзорные органы, проблема остается нерешенной. Подробности о ситуации с казанскими дорогами — в материале.
