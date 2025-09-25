«Ак Барс» объявил состав на матч с «Барысом» в Астане

Дебют Хмелевского за казанскую команду откладывается

Фото: Реальное время

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Барысом» в Астане в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.

Американский новичок «Ак Барса» Александр Хмелевский пропустит матч. Нападающий пока не присоединился к команде в выездной серии. В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком станет Михаил Бердин.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Бердин); Лямкин — Миллер, Барабанов — Семенов — Алистров; Марченко — Карпухин, Яшкин — Биро — Денисенко; Князев — Фальковский, Жулин — Сафонов — Галимов; Терехов, Дыняк — Фисенко — Кателевский.

«Ак Барс» проиграл пять из семи стартовых матчей в текущем сезоне. Команда Анвара Гатиятулина занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Впереди у «Ак Барса» вторая выездная серия в сезоне, казанцы в гостях сыграют с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом».

Зульфат Шафигуллин