В Альметьевске 30 сентября частично запустят отопление
Процесс полного запуска отопительного сезона займет около двух недель
Отопительный сезон в Альметьевске начнется с 30 сентября. Управляющие компании города приступят к поэтапному запуску отопления в многоквартирных домах, сообщается в телеграм-канале администрации города.
— Управляющие компании города приступят к открытию внутридомовых запорных арматур, после чего тепло начнет поступать в квартиры, — сказано в сообщении.
Продолжительность запуска составит около двух недель. Такой постепенный подход объясняют необходимостью в корректной настройке всей системы теплоснабжения и минимизации возможных технических сбоев.
В связи с этим жителей предупреждают о возможных временных перебоях с подачей тепла в первые недели после начала отопительного сезона. Ранее в Бугульме также частично стартовал отопительный сезон.
