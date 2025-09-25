Новости общества

В Альметьевске 30 сентября частично запустят отопление

12:48, 25.09.2025

Процесс полного запуска отопительного сезона займет около двух недель

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Отопительный сезон в Альметьевске начнется с 30 сентября. Управляющие компании города приступят к поэтапному запуску отопления в многоквартирных домах, сообщается в телеграм-канале администрации города.

— Управляющие компании города приступят к открытию внутридомовых запорных арматур, после чего тепло начнет поступать в квартиры, — сказано в сообщении.

Продолжительность запуска составит около двух недель. Такой постепенный подход объясняют необходимостью в корректной настройке всей системы теплоснабжения и минимизации возможных технических сбоев.

В связи с этим жителей предупреждают о возможных временных перебоях с подачей тепла в первые недели после начала отопительного сезона. Ранее в Бугульме также частично стартовал отопительный сезон.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

