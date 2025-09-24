В Бугульме стартовал отопительный сезон

Это на неделю раньше, чем в прошлом году

Фото: Реальное время

В Бугульме официально дали старт отопительному сезону, об этом сообщил мэр города Дамир Фаттахов в своем телеграм-канале.

Обычно отопление включают при условии, что среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней. Однако мэр сообщил, что при относительно теплой температуре на улице в помещениях уже холодно.

— Несмотря на относительно теплую погоду, в помещениях прохладно, это доставляет существенный дискомфорт детям, пожилым людям, — говорится в сообщении мэра.



Также Фаттахов сообщил, что первым делом тепло запустили в социальных объектах. Затем это произойдет в многоквартирных домах. В прошлом году отопительный сезон стартовал 1 октября.

Наталья Жирнова