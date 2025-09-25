За последние три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей

От действий мошенников в республике пострадали более 5 тыс. человек

За последние три года татарстанцы потеряли из-за финансовых пирамид более 4 млрд рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по республике Руслан Гумеров.

По его словам, за этот период от действий организаторов финансовых пирамид в республике пострадали более 5 тыс. человек.

— Это ущерб от выявленных пирамид за последние три года. Сюда включен и ущерб от наиболее крупных пирамид вроде Finiko, — заявил Руслан Гумеров.

Напомним, 23 сентября в Казани вновь не стартовал процесс по громкому делу криптопирамиды Frendex. Если в прошлый раз причиной срыва был конвой, то сейчас приболел один из адвокатов. Поэтому суд так и не дошел до оглашения обвинения в афере на 135 млн рублей, которые вложили в проект жители России: от Альметьевска до Ханты-Мансийска. Почему в суде лишь пятеро из десятка обвиняемых, что успели арестовать силовики у сбежавших за границу основателей и почему финальный ущерб обвинения не отражает всех потерь вкладчиков по этому делу — в репортаже «Реального времени».

Галия Гарифуллина