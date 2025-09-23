«Платиновые директора» Frendex предстали перед судом Казани

В ходе следствия по делу пирамиды арестовали активы на 67 млн, включая Harley-Davidson и 20 участков земли

Обвиняемые Алексей Тришаков, Алексей Богомолов, Рамис Миндияров. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани вновь не стартовал процесс по громкому делу криптопирамиды Frendex. Если в прошлый раз причиной срыва был конвой, то сейчас приболел один из адвокатов. Поэтому суд так и не дошел до оглашения обвинения в афере на 135 млн рублей, которые вложили в проект жители России: от Альметьевска до Ханты-Мансийска. Почему в суде лишь пятеро из десятки обвиняемых, что успели арестовать силовики у сбежавших за границу основателей и почему финальный ущерб обвинения не отражает всех потерь вкладчиков по этому делу? — в репортаже «Реального времени».

Ущерб сократился с 250 до 135 миллионов

В деле порядка 300 потерпевших, однако в действительности их значительно больше. Просто к моменту завершения расследования в ГСУ МВД Татарстана материалы своих уголовных дел успели переслать для соединения их коллеги еще из 10 регионов страны: Коми, Марий Эл, Удмуртии, Москвы и Московской области, Бурятии, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского округа.

Основатели проекта находятся за границей. В экстрадиции Чечулина отказали итальянские власти. Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, проект FrendeХ с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2%. 9 августа 2021 года основатель проекта Руслан Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег «равными платежами» до 15 октября 2021-го. Пичугин ссылался на решение Центробанка, который включил проект Frendex Europe OU (FrendeX) в список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности на рынке.

По версии ГСУ МВД Татарстана, с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени зарегистрированной в Эстонии компании Frendex Europe OU, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства жителей 11 регионов страны. Первые заявления от потерпевших в полицию поступили в августе 2021-го. Уже через год предполагаемый ущерб вырос до 100, а затем до 250 млн рублей. К финалу следствия, после вычета тех сумм, которые заявители указывали в качестве обещанных им процентов, сумма сократилась до 135 млн рублей. В ходе следствия под арест попало имущество обвиняемых на 67 млн рублей, в том числе — 6 автомобилей и 20 участков: под Москвой, в Марий Эл и Татарстане.

Сегодня обвиняемых (на снимке — Андрей Лобанов и Азат Насыбуллин) доставили вовремя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Людям гарантировали высокий доход, убеждая, что с их деньгами будут работать опытнейшие трейдеры, а часть будет вложена в строительный бизнес — к примеру, закупку жилья в Подмосковье на начальной стадии работ для продажи после сдачи под ключ с большей выгодой. На деле следов таких вложений силовики не нашли.

«Была своя валюта FXS, якобы приравненная к курсу доллара. Люди покупали биткоины, переводили их в личные кошельки и ежедневно в программе видели виртуальный доход от 0,7 до 2 процентов, — рассказывал «Реальному времени» один из знакомых с ходом следствия источников. — При этом свои «инвестированные» средства просто так снять никто не мог — проценты получали, а что вложили изначально полностью сгорало».

Один из обвиняемых на момент ареста работал программистом в гимназии

На скамье подсудимых Вахитовского суда Казани пока пятеро из 10 фигурантов, привлекаемых к ответственности. Старт процесса по резонансному делу был намечен на 12 сентября, однако в тот день подвели конвойные службы — пятерку арестованных в назначенное время просто не доставили. Сегодня обошлось без срывов.

Алексея Тришакова в МВД считают «платиновым» директором проекта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что известно об обвиняемых:

Алексей Тришаков из Казани, в МВД считают его «платиновым директором» Frendex. С сентября 2022-го он под стражей. На момент избрания меры пресечения числился безработным. При этом сегодня в суде признался, что работал в агентстве недвижимости риелтором, проживал в загородном поселке Зеленодольского района. Женат, есть дочь 4 лет. Как утверждают источники «Реального времени», среди арестованных активов Тришакова — Nissan Qashqai 2021 года выпуска, оцененный в 2 млн рублей, девять участков в Среднедевятовском поселении Лаишевского района, здание с участком в зеленодольском поселке Дубровка и доля в казанской квартире на улице Лаврентьева. Всего на сумму 7,3 млн рублей.

Азат Насыбуллин из Казани также имел статус «платинового директора», по данным силовиков. Под арестом уже три года, также арестована его легковушка ВАЗ, сошедшая с конвейера 22 года назад, и 130 тысяч на банковском счете. В суде он назвался холостым и не судимым.

Алексей Богомолов до задержания в феврале 2023-го трудился на двух работах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алексей Богомолов, экс-директор IT-компании «Марийское руно», по версии следствия, возглавлял подразделение криптопроекта в Йошкар-Оле, был задержан в феврале 2023 года. На вопрос о прежнем месте работы сегодня сообщил: работал инженером-программистом сразу в двух местах: в гимназии №4 Йошкар-Олы и компании «Персонал инфо». Является отцом троих детей.

Андрей Лобанов, бизнесмен из Марий Эл, которому силовики приписывают руководящую роль в «филиале», под стражей — с февраля 2023-го. Суду назвался гендиректором компании «Магнат» и упомянул о двух детях

Рамис Миндияров и еще двое фигурантов под стражей — с февраля 2023 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рамис Миндияров, предприниматель из Альмьетьевска, на момент задержания проживал в Черемшане и числился самозанятым. Его арестовали 3 февраля 2023 года. Дома — жена и двое малолетних детей.

В отсутствие адвоката судья Ильдар Салихов принял решение отложить процесс до 9 октября.

По данным «Реального времени», частично вину признают ряд фигурантов. При этом, по мнению защитников, если следовать логике обвинений в их адрес, то привлекать нужно всех, кто привел в проект хотя бы одного человека.

Дело шестого арестанта по этому делу до суда пока не дошло, ведь процедуру ознакомления он начал значительно позже других задержанных. Это Табриз Ахтямов, отец бывшей казанской телезвезды Эльвиры Мадияровой, которая вместе с мужем Айдаром также в числе обвиняемых по Frendex. Ее считают региональным директором проекта по Татарстану, работала из офиса в ТРК «Корстон», а муж и отец привлекли самое большое число клиентов-потерпевших, с частью которых были ранее знакомы по проектам сетевого маркетинга.



скрин видео YouTube

Семья укрылась в Турции еще до возбуждения дела, и вопрос об экстрадиции Мадияровых пока не решен. Ахтямов же в мае 2025-го принял решение сдаться — прилетел в Казань и был задержан прямо в аэропорту.

Еще несколько лет назад следователи через суд наложили арест на активы Мадияровой — Ахтямова на 30,9 млн рублей, включая трехкомнатную квартиру за 12 млн в ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте с потолком под 3 метра и площадью 119 квадратов, а также два земельных участка в Рыбно-Слободском районе общей площадью 12,6 га и стоимостью 18,8 млн рублей. При этом на двух счетах семьи нашлось чуть менее 85 тысяч рублей.

Также заочно арестованы и объявлены в международный розыск основатели Frendex — Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин. Последнего задерживали в Италии, однако местный суд отказал РФ в его экстрадиции. Что касается Пичугина, то несколько лет назад силовики делились информацией, что он может находиться в Арабских Эмиратах. Большую часть своих финансовых активов эта пара успела вывести.

Так, баланс на счетах сбежавшего из России сооснователя проекта Дмитрия Чечулина на момент заморозки составил всего 1 тысячу рублей. Зато следователи ГСУ МВД по РТ добились в суде ареста двух его автомобилей — «Волги» 2005 года выпуска и пикапа RAM 1500 образца 2021 года. Последний был оценен в сумму свыше 8 млн рублей. Также на родине беглец оставил два раритетных мотоцикла — Harley-Davidson 2009 года (оценен в 250 тысяч рублей) и вызывающе красный Indian Challenger 2020 года (3,1 млн), а еще два помещения в квартирах — одна находится в Челябинске, другая — в Подмосковье. Общая стоимость найденных активов Чечулина тянет на 13,9 млн рублей.

У Руслана Пичугина «под следствием» — имущество на 9,6 млн рублей. В том числе — $2,5 тысячи и 19 тысяч рублей на счетах, а еще восемь участков земли в Московской области: семь — в Раменском районе, один — в Сергиево-Посадском. А также жилое помещение в столичном Ново-Переделкино. Лишь эта недвижимость Пичугина по кадастровой стоимости оценена в 6,9 млн рублей. Однако стоит учесть, что сбежавший в Арабские Эмираты перед возбуждением уголовного дела фигурант владеет данными активами не единолично — все они находятся в долевой собственности. Под арестом и колесный транспорт Пичугина — Land Rover Range Rover 2012 года за 1,8 млн, Chery Amulet (A15) 2007 года за 225 тысяч. А еще — полуприцеп CAT 2003 года.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В 2023 году следователь по этому делу полковник Марсель Гатиятуллин из ГСУ МВД Татарстана стал лучшим среди сотни коллег. Состязались следователи в физической, огневой и правовой подготовке. В интервью «Реальному времени» он рассказывал, как недружественные страны тормозят следствие по делу Frendex.

