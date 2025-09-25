В Татарстане на 20% увеличено финансирование образования

Особое внимание уделяется дошкольным учреждениям

Фото: Ринат Назметдинов

По сравнению с 2025 годом в Татарстане финансирование дошкольного, школьного, дополнительного и профессионального образования увеличится на 20%. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минобра.

Ключевым вопросом заседания стала реализация государственной программы «Стратегическое управление талантами». Министерство образования и науки Татарстана представил заместитель министра Рамиль Хайруллин.

Особое внимание уделяется дошкольному образованию. Сообщается, что при формировании нормативов финансирования учитываются различные факторы: направленность групп, территориальное расположение учреждения, количество рабочих дней, продолжительность пребывания детей, их возраст и состояние здоровья. Внесены изменения в закон о науке и научной деятельности для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Дополнительные изменения коснулись законодательства о физической культуре и спорте. Теперь организаторы массовых культурных мероприятий обязаны заранее информировать органы исполнительной власти о деталях проведения мероприятий, включая тему, место, дату, время и меры безопасности.

Ранее сообщалось, что на капремонт 11 татарстанских детских садов потратили 607 млн рублей.

Наталья Жирнова