На капремонт 11 татарстанских детских садов потратили 607 млн рублей

Два из них ремонтировали по программе «Поддержка семьи» национального проекта «Семья»

Капитальный ремонт охватил 11 дошкольных учреждений Татарстана в 2025 году. Общий объем финансирования программы составил более 607 млн рублей, сообщили в Минстрое республике.

Федеральную поддержку получили два детских сада в Казани. В рамках национального проекта «Семья» по программе «Поддержка семьи» отремонтировали детский сад №415 в Советском районе, где обучение ведется на татарском языке, и детский сад №302 в Ново-Савиновском районе. На эти цели было выделено 130 млн рублей.

Республиканская программа капремонта охватила 9 детских садов в 8 районах Татарстана. Работы проведены в Арском, Бугульминском, Высокогорском, Кукморском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском районах, а также в двух учреждениях Альметьевского района.

Ранее сообщалось, что в России на сферу образования планируют направить более 700 млрд рублей. Этот бюджет предусмотрен для строительства и ремонта учебных учреждений в период с 2026 по 2028 год.



Наталья Жирнова