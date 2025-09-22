Новости общества

08:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств — список

16:35, 22.09.2025

Глав двух ведомств — Минздрава и Минцифры — представят позднее

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств — список
Фото: Реальное время

В Татарстане произошли кадровые изменения в правительстве республики. Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении глав министерств и ведомств.

Приводим полный список сегодняшних назначений:

  • Министр финансов — Марат Файзрахманов.
взято с сайта tatarstan.ru
  • Министр юстиции — Рустем Загидуллин.
взято с сайта tatarstan.ru
  • Министр образования и науки — Ильсур Хадиуллин.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Министр культуры — Ирада Аюпова.
взято с сайта tatarstan.ru
  • Министр экологии и природных ресурсов — Александр Шадриков.
взято с сайта tatarstan.ru
  • Министр труда, занятости и соцзащиты — Эльмира Зарипова.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Министр строительства, архитектуры и ЖКХ — Марат Айзатуллин.
взято с сайта tatarstan.ru
  • Министр транспорта и дорожного хозяйства — Фарит Ханифов.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Министр земельных и имущественных отношения — Фаниль Аглиуллин.
Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Министр лесного хозяйства — Равиль Кузюров.
Максим Платонов / realnoevremya.ru
  • Министр спорта — Владимир Леонов.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Министр по делам молодежи — Азат Кадыров.
Михаил Захаров / realnoevremya.ru
  • Руководитель инвестиционного развития — Талия Минуллина.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Председатель Госкомитета по туризму — Сергей Иванов.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru
  • Председатель Госкомитета по биологическим ресурсам — Федор Батков.
Реальное время / realnoevremya.ru
  • Председатель Госкомитета по архивному делу — Гульнара Габдрахманова.
взято с сайта tatarstan.ru
  • Председатель Госкомитета по закупкам — Марат Зиатдинов.
взято с сайта Верхнего Услона
  • Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана — Тимур Галеев.
взято с телеграм-канала Тимура Галеева
  • Начальник Управления записи актов состояния Кабмина Татарстана — Эльвира Ахметова.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» — Айдар Салимгараев.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глав двух ведомств — Минздрава и Минцифры — представят позднее.

    Анастасия Фартыгина

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

    ОбществоВласть Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также