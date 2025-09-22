Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил министров и глав ведомств — список
Глав двух ведомств — Минздрава и Минцифры — представят позднее
В Татарстане произошли кадровые изменения в правительстве республики. Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении глав министерств и ведомств.
Приводим полный список сегодняшних назначений:
- Министр финансов — Марат Файзрахманов.
- Министр юстиции — Рустем Загидуллин.
- Министр образования и науки — Ильсур Хадиуллин.
- Министр культуры — Ирада Аюпова.
- Министр экологии и природных ресурсов — Александр Шадриков.
- Министр труда, занятости и соцзащиты — Эльмира Зарипова.
- Министр строительства, архитектуры и ЖКХ — Марат Айзатуллин.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства — Фарит Ханифов.
- Министр земельных и имущественных отношения — Фаниль Аглиуллин.
- Министр лесного хозяйства — Равиль Кузюров.
- Министр спорта — Владимир Леонов.
- Министр по делам молодежи — Азат Кадыров.
- Руководитель инвестиционного развития — Талия Минуллина.
- Председатель Госкомитета по туризму — Сергей Иванов.
- Председатель Госкомитета по биологическим ресурсам — Федор Батков.
- Председатель Госкомитета по архивному делу — Гульнара Габдрахманова.
- Председатель Госкомитета по закупкам — Марат Зиатдинов.
- Начальник Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана — Тимур Галеев.
- Начальник Управления записи актов состояния Кабмина Татарстана — Эльвира Ахметова.
- Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» — Айдар Салимгараев.
Глав двух ведомств — Минздрава и Минцифры — представят позднее.
