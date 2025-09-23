В Татарстане выявили превышение пестицидов в партиях пшеницы и ячменя нового урожая

Они поступили из Алексеевского района

Специалисты лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане выявили превышение максимально допустимого уровня содержания пестицидов в партиях пшеницы и ячменя, поступивших из Алексеевского района. Общая масса партий составила 5 тыс. тонн.



В пробе пшеницы на кормовые цели показатель остаточного количества действующего вещества пестицида «Лямбда-цигалотрин» составил 0,064 мг/кг, что в 6,4 раза превышает норму. В образце кормового ячменя показатель достиг 0,038 мг/кг, превысив норму в 3,8 раза при допустимом уровне не более 0,01 мг/кг.



Информация о выявленном нарушении направлена в Управление Россельхознадзора по Татарстану для принятия мер.

Лямбда-цигалотрин является инсектицидом, эффективным против вредителей, но при нарушении регламентов применения может нанести вред окружающей среде и здоровью человека.

С начала января 2025 года специалисты лаборатории провели более 22 тыс. исследований в 8,8 тыс. образцах зерна и продуктов его переработки на соответствие показателю «Максимально допустимый уровень содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов». Несоответствие требованиям было выявлено в 80 образцах, что составляет 0,9% от общего количества образцов.

