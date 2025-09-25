Airbus A330 отстранили от полетов из-за столкновения с бортом «России»

Инцидент произошел 24 сентября в Шереметьево

Фото: Максим Платонов

Самолет авиакомпании Hainan Airlines отстранили от полетов после столкновения с бортом авиакомпании «Россия». Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в телеграм-канале.

— После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полетов, — сказано в сообщении.

В обращении представители аэропорта уточнили, что 264 человека будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета.

Инцидент со столкновением произошел 24 сентября. Перед вылетом самолета авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург другой самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines задел его крылом при движении по аэродрому. Никто не пострадал.

Наталья Жирнова