Airbus A330 отстранили от полетов из-за столкновения с бортом «России»
Инцидент произошел 24 сентября в Шереметьево
Самолет авиакомпании Hainan Airlines отстранили от полетов после столкновения с бортом авиакомпании «Россия». Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Шереметьево в телеграм-канале.
— После проведения технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines было принято решение об отстранении ВС от полетов, — сказано в сообщении.
В обращении представители аэропорта уточнили, что 264 человека будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета.
Инцидент со столкновением произошел 24 сентября. Перед вылетом самолета авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург другой самолет Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines задел его крылом при движении по аэродрому. Никто не пострадал.
