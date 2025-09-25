Российские школы получили план действий при атаках БПЛА

В апреле 2024 года во всех учебных заведениях проходили учения по действиям при воздушной атаке

Фото: Артем Дергунов

Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА, о чем сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комментарий первого замглавы Минпросвещения Александра Бугаева.

— Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов… (Школы, — прим. ред.) имеют соответствующие документы и алгоритмы действий, — прокомментировал Бугаев.

В Казани во время угрозы атаки БПЛА 23 сентября в школах и детских садах были усилены меры безопасности по рекомендации МЧС. Тогда родителей просили не забирать детей из учебных заведений и дождаться дальнейшей информации от официальных служб.

Наталья Жирнова