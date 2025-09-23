«Забирать детей не нужно»: в Управлении образования Казани обратились к родителям

В школах и детских садах Казани усилены меры безопасности по рекомендации МЧС

В школах и детских садах Казани усилены меры безопасности по рекомендации МЧС, сообщает Управление образования исполкома города.

— Уважаемые родители! По рекомендации МЧС сегодня в школах и детских садах города педагоги переводят детей в предусмотренные безопасные помещения. Это стандартная мера предосторожности, — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В управлении образования подчеркивают, что занятия продолжаются в штатном режиме и дети находятся под присмотром педагогов. Родителей просят не забирать детей из учебных заведений и дождаться дальнейшей информации от официальных служб.

— Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности. Просим вас без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб — при необходимости мы сразу передадим новые рекомендации, — отмечают в ведомстве.

Ранее в Казани объявили угрозу атаки БПЛА.

Рената Валеева