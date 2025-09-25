WADA включило угарный газ в список запрещенных для спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство обновило список допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов для спортсменов.
С 2026 года допингом будет считаться применение угарного газа или монооксида углерода. Его можно будет использовать только в диагностических целях.
Препараты экдистерон и гипоксен остались в списке мониторинга WADA.
Монооксид углерода часто используют для тренировок на высоте, а также для тестирования ключевых показателей крови спортсменов. Наиболее популярны данные методы в велоспорте.
Угарный газ может попасть в организм спортсмена в результате курения кальяна.
