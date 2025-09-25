Новости спорта

WADA включило угарный газ в список запрещенных для спортсменов

09:09, 25.09.2025

Всемирное антидопинговое агентство обновило список допинга

Фото: Мария Зверева

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов для спортсменов.

С 2026 года допингом будет считаться применение угарного газа или монооксида углерода. Его можно будет использовать только в диагностических целях.

Препараты экдистерон и гипоксен остались в списке мониторинга WADA.

Монооксид углерода часто используют для тренировок на высоте, а также для тестирования ключевых показателей крови спортсменов. Наиболее популярны данные методы в велоспорте.

Угарный газ может попасть в организм спортсмена в результате курения кальяна.

