Врач-психиатр предупредил об опасности курения кальяна

Врач Руслан Исаев предупредил о высоком риске вреда для здоровья от курения кальяна.

По словам врача-психиатра, нарколога Руслана Исаева, курение кальяна может быть столь же опасно, как и курение сигарет. За один сеанс курения кальяна человек может вдохнуть столько же дыма, сколько при выкуривании 100 и более сигарет.

Исаев отметил, что, несмотря на кажущуюся безобидность, дым от кальяна содержит те же токсичные вещества, что и сигаретный дым: никотин, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены. Прохождение дыма через воду не делает его безопаснее.

По данным ВОЗ, типичная сессия курения кальяна длится около часа и включает примерно 200 затяжек. При этом во время затяжки при курении кальяна человек вдыхает гораздо больше дыма, чем при курении сигареты. Это может способствовать еще более глубокому вдыханию токсинов и формированию зависимости.

