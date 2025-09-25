Польша открыла границу с Белоруссией

Это произошло спустя почти две недели после объявления о закрытии пропускных пунктов

Польша возобновила работу пограничного пункта с Белоруссией. По информации белорусского агентства «БелТА», с 00:00 25 сентября транспортные средства начали пересекать границу в пункте пропуска «Брест».

Ранее пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале объявил о том, что к ним поступило распоряжение об открытии пунктов пропуска с часа ночи по белорусскому (совпадает с московским) времени.

— Напоминаем, это автодорожные Брест — Тересполь и Козловичи — Кукурыки, а также четыре железнодорожных пункта пропуска: Гродно — Кузница Белостоцкая, Берестовица — Зубки Белостоцкие, Свислочь — Семеновка и Брест — Тересполь, — сказано в сообщении.

Напомним, что польско-белорусская граница была временно закрыта на неопределенный срок, об этом тогда заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TOK.FM. Ранее сообщалось, что это произойдет из-за русско-белорусских учений с 12 по 16 сентября.

Наталья Жирнова