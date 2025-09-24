Новости происшествий

08:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане второй раз за сутки объявили режим «Беспилотная опасность»

19:31, 24.09.2025

Об этом сообщается в приложении МЧС

В Татарстане второй раз за сутки объявили режим «Беспилотная опасность»
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 19:30 объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в приложении МЧС.

Напомним, режим вводили также сегодня в 6:09. Он был отменен в 09:55.

Ранее режим «Беспилотная опасность» действовал в республике 18 часов. Он был объявлен вечером 22 сентября, а снят 23-го в 17:54.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также