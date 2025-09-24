В Татарстане второй раз за сутки объявили режим «Беспилотная опасность»

Об этом сообщается в приложении МЧС

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане с 19:30 объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщается в приложении МЧС.

Напомним, режим вводили также сегодня в 6:09. Он был отменен в 09:55.



Ранее режим «Беспилотная опасность» действовал в республике 18 часов. Он был объявлен вечером 22 сентября, а снят 23-го в 17:54.

Галия Гарифуллина