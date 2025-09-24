В Татарстане из-за перехода на зимний период изменится график движения пригородных поездов

С 29 сентября будут выведены из расписания электрички № 6001 Казань — Свияжск и № 6476 Свияжск — Арск

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Татарстане из-за перехода на зимний период изменится график движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Так, с 29 сентября будут выведены из расписания электрички №6001 Казань — Свияжск и №6476 Свияжск — Арск. По субботам и воскресеньями с 4 октября не будут ходить поезда №6301 Казань — Тюрлема. С 13 октября сократится маршрут следования электрички №6479 Бирюли — Волжск: она будет следовать сообщением Бирюли — Краснозаринск.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом поезда №6301 Казань — Свияжск и №6306 Свияжск — Казань с 29 сентября переводятся в ежедневное обращение.

Галия Гарифуллина