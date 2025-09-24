РЖД рассматривают возможность посадки в поезда по QR-коду

Для этого будут необходимы Госуслуги

Фото: Максим Платонов

РЖД рассматривают возможность внедрения новой услуги — посадки пассажиров в поезда дальнего следования по QR-коду из сервиса «Госдоки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ компании.



В настоящее время посадка в поезда дальнего следования осуществляется только при предъявлении оригинала документа, на который был куплен билет, либо нотариально заверенной копии свидетельства о рождении для детей младше 14 лет.

Ранее Минцифры сообщили, что сервис «Госдоки» в приложении «Госуслуги» позволит создавать QR-коды для использования в различных ситуациях. На первом этапе их можно будет применять при покупке товаров 18+, посещении мероприятий с возрастными ограничениями, отправке посылок и других случаях. В будущем планируется расширение сфер применения. Сообщается, что QR-код останется добровольным, при этом возможность предъявления бумажных документов сохранится без ограничений.

Наталья Жирнова