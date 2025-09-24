В России предложили ввести гибрид между ИП и самозанятостью

Его должно отличать удобство в регистрации, использовании и отчетности

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили ввести гибрид между ИП и самозанятостью. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

— Вчера, выступая на заседании комитета по экономической политике в Совфеде, министр экономического развития Максим Решетников поднял вопрос о самозанятых и подготовке новой конструкции взамен этого режима. Если говорить о будущем режиме, это должен быть гибрид между индивидуальным предпринимателем и самозанятым. Самое главное — чтобы можно было легко зарегистрироваться и заплатить налог без привлечения бухгалтера, как это требуется для ИП. И обязательно включить туда формирование будущей пенсии и минимального социального капитала в рамках соцстрахования, — цитирует его РИА «Новости».

Как подчеркнул Нилов, гибрид между ИП и самозанятостью должны отличать удобство в регистрации, использовании и отчетности. Он предложил разработать приложение, к которому открывается счет в одном из банков. Через него безналичным способом будут проходить платежи.

— Кроме этого, можно определить социальные группы, для которых установить стимулирующие инструменты как для начинающих свое дело: молодежи, женщинам в декретном отпуске, ветеранам боевых действий, — добавил он.

Напомним, с начала года количество самозанятых в Татарстане возросло на 18% и превысило 414 тысяч человек. Суммарно эти жители республики заработали 39 млрд рублей и заплатили почти на 40% больше налогов, чем годом ранее.

Галия Гарифуллина