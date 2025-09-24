Минэкономразвития России спрогнозировало рост доходов россиян в 2025— 2028 годах

Прогноз по инфляции в 2025 году снизили с 7,6% до 6,8%

Фото: Артем Дергунов

Рост реально располагаемых денежных доходов россиян в 2025— 2028 годах ожидается в диапазоне от 3,8% до 3%. Об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития страны на 2025 год и на плановый период 2026— 2028 годов.

Предполагается, что уровень безработицы в России составит от 2,3 до 2,6% до 2028 года. Прогноз по инфляции в 2025 году снизили с 7,6% до 6,8%, ожидания на период с 2026 по 2028 год остались на уровне 4%.

Минэкономразвития ожидает снижения инвестиции в основной капитал в 2026 году на 0,5%. В 2027 году они должны вырасти на 3,8%, в 2028 году — на 3,3%. Кроме того, в России прогнозируется положительная динамика промышленного производства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Рост промышленного производства в 2025 году составит 1,5%, в 2026 — 2,3%, в 2027 — 3,1% и в 2028 — 2,8%. Обрабатывающая промышленность в 2025 году будет расти на 3,1%, в 2026 — на 2,9%, в 2027 — на 4%, а в 2028 — на 3,6%, — говорится в прогнозе.

Среднегодовой курс доллара в 2025 году понижен до 86,1 рубля, в 2026 году — до 92,2 рубля. В 2027 и 2028 годах его стоимость может составить 95,8 рубля и 100,1 рубля соответственно.

— Темп роста годового ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 1%, в 2026 году — на уровне 1,3%, в 2027 году — 2,8% и 2,5% к 2028 год, — добавили в документе.

Напомним. по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, в следующем году рост ВВП России прогнозируется на уровне 1,3%. За семь месяцев текущего года он составил 1,1%.

Галия Гарифуллина