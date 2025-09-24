Рост ВВП России в 2026 году прогнозируется на уровне 1,3%
За семь месяцев текущего года он вырос на 1,1%
В следующем году рост ВВП в России прогнозируется на уровне 1,3%. Такую цифру озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По его словам, рост ВВП России за семь месяцев текущего года составил 1,1%.
— Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом, и продолжает придерживаться негативной риторики, — цитирует Мишустина РИА «Новости».
Напомним, в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2026 года составит 27 093 рубля. Он увеличится более чем на 20%.
