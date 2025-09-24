Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2026 году
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. Также россияне не будут работать:
- с 21 по 23 февраля ,
- с 7 по 9 марта,
- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая,
- с 12 по 14 июня,
- 4 ноября.
Напомним, ранее «Реальное время» с помощью юристов выяснило, как россиянам выгодно спланировать отпуск, каких выплат ожидать и на что обратить внимание в вопросах трудоустройства.
