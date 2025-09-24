Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2026 году

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января

Фото: Михаил Захаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января. Также россияне не будут работать:

с 21 по 23 февраля ,

с 7 по 9 марта,

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая,

с 12 по 14 июня,

4 ноября.

Напомним, ранее «Реальное время» с помощью юристов выяснило, как россиянам выгодно спланировать отпуск, каких выплат ожидать и на что обратить внимание в вопросах трудоустройства.



Галия Гарифуллина