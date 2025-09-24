Правительство одобрило проект бюджета России на 2026—2028 годы
Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами и обеспечение потребностей обороны
Правительство одобрило проект бюджета России на 2026—2028 годы. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
— Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются: выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом, — говорится в сообщении.
Напомним, в следующем году рост ВВП в России прогнозируется на уровне 1,3%. Такую цифру озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, рост ВВП России за семь месяцев текущего года составил 1,1%.
