Якунин рассказал о том, как начинал свою карьеру на «Казаньоргсинтезе»

На площадке казанского предприятия СИБУРа («Казаньоргсинтез») прошло выездное заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ.

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Парламентарии посетили промышленную площадку, оценили проекты по модернизации мощностей и обновления инфраструктуры предприятия, которое поддерживает 47 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Председатель комитета по бюджету Леонид Якунин вспомнил, как в свое время работал на заводе «Органический синтез» сначала аппаратчиком, потом начальником смены на заводе по выпуску полиэтилена высокого давления. «Сегодня я опять проехал по заводу и не узнал его, — поделился впечатлениями Якунин. — Это практически новый завод! Новое оборудование, новые цеха, новые виды продукции, которой раньше не было. Мы видим, что начато строительство фабрики по производству катализаторов, необходимых для выпуска полимеров. Идет серьезная работа в области импортозамещения — не только для предприятия и компании, но и для всей нефтехимической отрасли. Это здорово. Экономические показатели СИБУРа и предприятий компании в Татарстане для республики очень важны, предприятия вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона».

Заместитель председателя комитета Камиль Нугаев был на предприятии в 90-е, и сегодня заметил большие перемены. «Все депутаты, включая генеральных директоров и собственников крупных компаний «Газпромтрансгаз Казань», «Татэлектромонтаж» и «Алексеевскдорстрой», — все были впечатлены увиденным, — поделился он. — Среди нас был член партии КПРФ, он заявил: «Вот какой должен быть социализм, вы все делаете для людей, для рабочих!». Не только работники могут гордиться, мы все можем гордиться этим предприятием».

В рамках визита на предприятие, депутаты посетили центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ), которую запустили в декабре 2024 года. ЦЗЛ объединила 28 отдельных производственных лабораторий, ранее работавших на «Казаньоргсинтезе». Это позволило повысить уровень автоматизации до 70% и обновить лабораторные процессы, что сказалось на скорости контроля качества продукции предприятия. Обновленная лаборатория стала единым центром контроля качества на всех этапах производства: от входного контроля сырья до готовой продукции.

На предприятии оборудованы современные средства контроля за состоянием окружающей среды. Стационарный пост непрерывно ведет замеры по 24 параметрам и за 2024 год провел 460 тысяч исследований. Результаты автоматически направляются в Минэкологии РТ. «Казаньоргсинтез» также первым в отрасли применил мобильного робота «Экобота», созданного отечественными специалистами. Оснащенная газоанализаторами передвижная мини-лаборатория работает автономно или под управлением оператора. Экобот выполнил свыше 14 тысяч анализов, результаты публикуются в открытом доступе — на сайте предприятия и в соцсети «ВКонтакте».

Парламентарии посетили Центр прикладных разработок «ПолиЛаб Казань», расположенный на площадке «Казаньоргсинтеза». В июле его оснастили новым оборудованием для масштабирования лабораторных разработок и ускорения вывода новых материалов на рынок.

Депутаты также осмотрели одну из четырех заводских столовых, центр здоровья, узел фасовки и склад готовой продукции завода поликарбоната. «Казаньоргсинтез» является единственным в России и странах СНГ производителем этого полимера. Согласно исследованию Высшей школы экономики, «Казаньоргсинтез» поддерживает 47 тыс. рабочих мест в смежных отраслях. Кроме того, 1 тыс. тонн полимеров, произведенных на предприятии, генерирует 20,7 млн рублей налогов.

Депутат Геннадий Глушков отметил отношение сотрудников к гостям предприятия. «Я вижу улыбки, доброжелательность, заботу, — рассказал он. — Много внимания уделяется безопасности, это проявляется в мелочах. Например, на ступеньках лестниц видны надписи «Не торопитесь» и «Держитесь за поручни». Предприятие заботится о людях, и по ним это видно».

«Сегодня я увидел и результат своего труда: почти 20 лет назад наше предприятие участвовало в строительстве производства поликарбоната, выполняя все электромонтажные работы, — вспомнил депутат Дмитрий Солуянов, генеральный директор ОАО «Татэлектромонтаж». — Завод изменился, это сразу видно. Теперь это человекоориентированное производство. Все сделано для людей, и у людей эти перемены востребованы».