На пункте пропуска Верхний Ларс запустят электронную очередь

Она должна сократить время прохождения границы

Фото: взято с telegram-канала правительства России

Новое решение для оптимизации движения транспорта будет введено на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс. С 1 октября 2025 года здесь начнет действовать система электронной очереди. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании по развитию пунктов пропуска через государственную границу России.

Электронная система призвана упорядочить потоки транспорта и сократить время прохождения границы. В настоящее время завершается подготовка к запуску новой системы: специалисты настраивают необходимое оборудование, все требуемые межведомственные согласования уже получены.

На совещании были рассмотрены показатели движения грузов за первое полугодие 2025 года на основных участках границы.

Наталья Жирнова