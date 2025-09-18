Россия не планирует закрывать границы для Евросоюза

Глава МИД Мария Захарова назвала визовые ограничения, вводимые ЕС, проявлением двойных стандартов

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Россия не планирует вводить ограничения на въезд или закрывать границы для граждан Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, предложения о введении визовых ограничений со стороны ЕС являются проявлением двойных стандартов и неуважения к закону.

— Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или [еще] каким-то образом, не планируем. Считаем, что человеческие контакты: туризм, деловые и гуманитарные связи должны сохраняться. Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям внутри ЕС эти мосты разрушить, чего они очень хотят. Но в наши планы это не входит, — сказала Захарова.

Ранее в ЕС обсудили полный запрет на въезд российских туристов. Некоторые страны Союза выступают за полный запрет на въезд гражданам России.

Наталья Жирнова