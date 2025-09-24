В Казани на стройке и в столовой обнаружили нелегальных мигрантов

Четверых отправят на родину

Фото: скриншот из телеграм-канала МВД по РТ

Сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по проверке соблюдения миграционных правил в Казани. Проверки прошли в кафе, расположенном на улице Зур Урам, и на стройке, проходящей на улице Анаса Тазетдинова. Об этом сообщило МВД по Татарстану в своем Telegram-канале.

В результате проверки выявлено 13 нарушителей, на которых составлено 21 административное дело. Часть нарушений связана с отсутствием необходимых документов, другие — с незаконной работой и несоответствием цели въезда в страну.

взято с телеграм-канала МВД по РТ

Четверо иностранцев, находившихся в России нелегально, будут принудительно высланы из страны. Их поместили в специальный центр временного содержания. Также ведётся проверка работодателей, которые нанимали иностранных работников. Им могут быть предъявлены обвинения в нарушении миграционного законодательства.

Ранее в Казани задержали 12 нелегальных мигрантов в ходе рейда в хостеле.

Наталья Жирнова